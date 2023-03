Yeumbeul Comico : deux représentants de l'entreprise Qnet arrêtés

Deux individus qui se faisaient passer pour des représentants de l'entreprise malaisienne Qnet sont tombés dans les filets des policiers du poste de Yeumbeul Comico, dans la banlieue dakaroise, pour escroquerie présumée. Il ressort de l'enquête que les deux mis en cause, Arfang B. et Absa N., avaient fait croire à Babacar B. qui était à la recherche d'un bon boulot, rapportant gros, et qu'ils pouvaient lui faciliter son adhésion à l'entreprise Qnet.



Croyant avoir trouvé la voie pour son adhésion à Qnet, Babacar B se voit déjà dans la peau de son nouveau statut. Sachant que leur proie vient de mordre à pleines dents à l'hameçon, ils lui réclament la somme de 400.000 F Cfa.



Sans arrière pensée, Babacar B. réunit toutes ses économies et se retrouve avec 165.000 F Cfa. Ils câblent ses partenaires d'affaires et leur remet l'argent. Les deux présumés escrocs ont aussitôt disparu. Ils sont devenus introuvables et injoignables. Voyant qu'il s'est fait avoir, Babacar a déposé plainte contre les deux individus.



Arrêtés à la suite d'une chasse à l'homme via l'entreprise Qnet, les pandores ont réussi à mettre la main sur eux. Cuisinés, Arfang B. et Absa N avouent tout. Ils confirment la déposition sur procès-verbal du plaignant et déclarent toutefois être des représentants indépendants de l'entreprise malaisienne.



Interrogé sur l'argent versé, Arfang parle de système dans lequel tous les sous captés auprès de leurs proies sont immédiatement reversés dans le circuit de fonctionnement de l'entreprise, dont la direction serait établie en Malaisie.



Ils ont été placés en garde à vue et devraient être présentés au procureur de la République de Pikine/Guédiawaye pour les griefs retenus contre eux, rapporte "Les Echos".