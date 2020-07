Yeumbeul Nord: un individu testé positif activement recherché

Daouda TH., atteint de coronavirus et interné au centre de traitement du district sanitaire de la commune de Yeumbeul Nord, dans la banlieue dakaroise, est activement recherché par la police. Il a pris la fuite après six (6) jours de confinement.



Le patient fugitif dénonce les conditions de sa prise en charge dans le centre de traitement. Le journal « Les Echos » qui retrace le fil de son évasion, informe qu’il a guetté les moments d’inattention des infirmiers de garde et fait une ouverture au niveau du plafond d’une salle dans le centre par laquelle il est passé lundi, vers 16 heures, en douce avant de disparaître dans la nature.



Après quelques heures de recherche, le commissaire "Diouf Bauer" et ses hommes de l’ombre parviennent à joindre au téléphone le fugitif Daouda qui reconnait les faits.



Interrogé sur les motifs se son évacuation, il a, de l'autre bout du fil, crié toute sa rage et son indignation face aux conditions de prise en charge dans la structure de santé.



Les recherches ont été intensifiées pour ramener l'individu dans les structures de santé.