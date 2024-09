Yeumbeul Sud : un jeune électrocuté à mort pendant un match de foot

Un jeune peintre de 21 ans du nom d'Ahmadou Bamba Ndiaye a été électrocuté mortellement, hier dimanche 29 septembre, par un fil relié au poste de courant laissé ouvert. C’est lors d’un match de football (petits camps) vers 14 h, dans un jardin public aménagé par la commune de Yeumbeul Sud (banlieue de Dakar) du quartier Farba, que le drame s’est produit.



Selon L’Observateur, le jeune peintre originaire de Touba qui jouait aux "petits camps" avec ses amis sur le terrain de basket qui est éclairé la nuit par un lampadaire fixé au poteau de courant, s’est retrouvé par inadvertance, rejeté par le courant électrique de ce branchement, en le touchant légèrement. Aussitôt, ses camarades de jeu accourent a pour le sauver, mais se retrouve très vite déconcertés par l’odeur du courant électrique et ont crié au secours.



Alertés, les secours vont accuser d’un retard, ce qui pousse les populations riveraines à organiser le transport de la jeune victime au poste de santé de la commune ou la décision est prise de la transférer à l’hôpital de Pikine pour une meilleure prise en charge. Sur place, Bamba Ndiaye décède des suites de ses blessures, informe L’Observateur.



Les blouses blanches informent sur le coup la police de Yeumbeul du drame et demandent en même temps une perquisition d’autopsie, rapporte le quotidien du Groupe Futurs Médias.



Dépêchés sur les lieux du drame, les éléments de la police y retrouvent les agents de la mairie et de la Senelec qui avaient déjà sécurisé le terrain de basket. Cependant, les populations en colère désignaient ces derniers comme les principaux responsables de ce qui est arrivé, relate L’Observateur.



Le journal rapporte que de nombreuses personnes ont témoigné avoir alerté à plusieurs reprises la mairie et la Senelec concernant des électrocutions évitées de justesse par des individus s'approchant des poteaux électriques.