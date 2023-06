Yewwi qualifie la sortie du gouvernement de « farce de presse »

Le gouvernement du Sénégal a fait face à la presse jeudi, pour s’expliquer sur les malheureux événements en début juin. Sous la conduite du Premier ministre Amadou Bâ, le ministre de l’Intérieur, Antoine Felix Diome, le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, et le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, ont tenté d’éclaircir les choses.



Face à la presse ce vendredi, la Coalition Yewwi Askan wi (YAW) a apporté sa réplique. Le Président de la conférence des leaders de ladite coalition parle d'une « farce de presse » pour répondre la sortie du gouvernement.



« Le gouvernement a tenu une farce de presse avec des arguments sur le plan scientifique ne sont pas solides. Cette sortie était vraiment légère et indigne d'un État de droit. Yewwi Askan va tenter de les démonter de façon scientifique », a lancé Habib Sy, président de la conférence des leaders de YAW.



Cheikh Tidiane Dièye lui embouche la même trompette soulignant que la « bande des quatre (les ministres) était de sortie comme pour se donner de courage et ils ont servi à la communauté internationale un discours poussif avec des arguments tirés par les cheveux ».



Selon lui, Yewwi Askan Wi, a fait cette sortie pour « l’histoire pour la mémoire des 46 sénégalais tués en mars 2021 et en juin 2023, pour les centaines d’innocents emprisonnés dans les geôles du Président Macky Sall et les blessés ».