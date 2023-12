Youssou Ndour renonce à sa candidature à la Présidentielle de 2024

Le chanteur sénégalais, Youssou Ndour jette l’éponge. Après près de deux mois de collecte de parrainages, il a décidé de renoncer à sa candidature avant les dépôts des parrains au niveau de la Direction générale des élections.



«Après avoir mûrement réfléchi, pesé et soupesé tous les facteurs en mettant en avant les intérêts du Sénégal, j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024», a-t-il déclaré dans une interview diffusée sur la TFM dont il est le Président directeur général..



Toutefois, Youssou Ndour n'écarte pas d'apporter son soutien à un candidat en lice. «Pour le moment, on ne soutient personne. On va écouter tous les candidats. D'ailleurs, certains ont souhaité s'entretenir avec nous en vue d'une alliance. On va étudier tous les programmes avant de prendre notre décision qui sera sous-tendue par la préservation des intérêts exclusifs des Sénégalais», souligne-t-il.



Après le dépôt des parrainages la semaine à venir, les dépôts des dossiers au niveau du Conseil constitutionnel vont suivre.