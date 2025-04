Yvelines : un proche de Macky Sall, ancien président du Sénégal, en garde à vue pour détournement de fonds publics

Amadou Daff, le coordinateur en France du parti de l’ancien président sénégalais Macky Sall, a été placé en garde à vue, soupçonné d’avoir détourné un demi-million d’euros de fonds publics issus d’une association qu’il dirigeait.



​Selon les informations du média français Europe 1, Amadou Daff, ancien ambassadeur itinérant de l’ancien président sénégalais Macky Sall, et son épouse ont été interpellées mercredi par la police.



Au cœur des soupçons des enquêteurs, un signalement au procureur de la République de Versailles, remontant au début de l’année 2023 et s’appuyant sur un audit d’experts-comptables auprès de plusieurs associations bénéficiant de fonds publics. L’une d’entre elles, chargée d’organiser un service de médiation dans les quartiers de Mantes-la-Jolie, attire l’attention. À sa tête, Amadou Daff, 60 ans, ancien conseiller municipal d’opposition. L’audit a mis en évidence un possible système de fausses factures et de sociétés fictives, selon une source proche du dossier.



Une enquête est alors ouverte au parquet de Versailles. Selon les informations d’Europe 1, les investigations se sont rapidement portées sur Amadou Daff, directeur de l’association en question. Il est soupçonné d’avoir régulièrement détourné des fonds publics en enregistrant des fausses factures à travers cette association, depuis fermée. Le montant du préjudice sur 10 années passées au peigne fin par les policiers dépasserait le demi-million d’euros, selon une source policière.