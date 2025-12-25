Zac Mbao : 2,57 kg de kush saisis et 2,2 millions FCFA récupérés par l’OCRTIS

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a réalisé une importante saisie de drogue à Zac Mbao, à l’issue d’une opération menée le 22 décembre 2025 entre 17h30 et 21h30. Deux individus ont été interpellés pour trafic de stupéfiants à l’issue de cette intervention ciblée, déclenchée sur la base d’un renseignement signalant l’activité intense d’un dealer dans le secteur de Grand Mbao.Un dispositif de surveillance a permis aux enquêteurs d’interpeller un premier suspect à sa sortie d’un domicile placé sous observation. La fouille a permis de découvrir deux sachets de kush, pesant respectivement 37 et 20 grammes, ainsi que des téléphones portables et une somme d’argent. La perquisition de ses deux studios a ensuite conduit à la découverte de près de deux kilogrammes supplémentaires de kush dissimulés dans une cuisine, en plus de matériels de conditionnement et de balances électroniques.Au cours de l’opération, un second individu, identifié comme un complice venu s’approvisionner, a été interpellé sur les lieux avec sa moto. Le bilan global fait état de la saisie de 2,57 kilogrammes de kush, de comprimés en cours d’identification, d’un montant de 2 200 000 francs CFA et de 500 euros en numéraire, ainsi que de deux motos scooters, quatre téléphones, deux balances de précision et des métaux dorés jugés suspects.Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l’ensemble des produits saisis mis sous scellés pour les besoins de l’enquête.