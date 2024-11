Zahra Iyane Thiam sur l’intercoalition de l’opposition : « une démarche pour éviter l'éparpillement des voix »

Zahra Iyane Thiam, mandataire de la coalition « Jamm ak Njariñ », a animé une conférence de presse ce vendredi à Dakar. Elle a détaillé les stratégies établies avec d'autres coalitions en vue de la création d'une grande intercoalition pour les législatives du 17 novembre.



« Les coalitions jàmm ak Njariñ, Takku Wallu Sénégal et Samm Sa Kaddu, toutes issues de l'opposition, ont pris une décision historique et responsable : celle de s'unir, partout où c’est possible, pour présenter une véritable alternative au peuple sénégalais face au régime en place », a déclaré Zahra Iyane Thiam.



Selon elle, « cette alliance stratégique, loin d’être un rapprochement "contre nature", s’inscrit dans une dynamique de complémentarité et de convergence autour de l’objectif commun : garantir une victoire claire et nette de l’opposition, pour le bénéfice exclusif du peuple Sénégalais ».



« Les négociations n’ont pas été faciles »



Zahra Iyane Thiam précise que « cette démarche évite le piège de l'éparpillement des voix de nos électeurs, un risque amplifié par le mode de scrutin majoritaire au niveau départemental qui, vous le savez, favorise mécaniquement les coalitions les mieux structurées et les plus unies ».



Elle ajoute : « Notre union, fruit de la réflexion et du courage politique, permet de maximiser nos chances, tout en donnant au peuple sénégalais une réelle opportunité de changement, dans l’unité et la cohérence ».



D’ailleurs, la mandataire de la coalition « Jamm ak Njariñ » renseigne que les négociations n’ont pas été faciles. D’après Zahra Iyane Thiam, elles se sont déroulées dans un « contexte marqué par des délais très serrés en raison des législatives anticipées ».



La coalition « Jamm ak Njariñ » précise que son accord avec les autres coalitions n'est pas global. « Nous avons opté pour une approche réaliste et pragmatique. Ainsi, dans le reste des circonscriptions, chaque coalition maintiendra sa liste, laissant aux électeurs le choix de voter selon leurs affinités et leurs convictions », a-t-elle expliqué.



« En prenant cette décision, nous avons placé l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des considérations partisanes. Nous avons entendu le cri du peuple sénégalais, qui aspire à un changement profond et durable. Cette alliance est donc une réponse à cet appel, un témoignage de notre capacité à dépasser les clivages pour le bien de notre pays », a conclu la mandataire de la coalition « Jamm ak Njariñ ».