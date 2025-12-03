Ziarra annuelle de Madinatoul Houda : le comité d’organisation décline ses attentes pour la 40e édition

Le comité d’organisation de la Ziarra annuelle de Madinatoul Houda, dans le département de Vélingara, a exposé ses principales attentes en perspective de l’édition prévue du 5 au 6 février 2026. Facilitation du trafic frontalier, renforcement du réseau téléphonique, appui en vivres, bonne couverture sécuritaire, sanitaire et médiatique figurent en tête des priorités exprimées à l’issue d’un Comité local de développement (CLD) préparatoire tenu lundi dernier à Bonconto, sous la présidence du sous-préfet.



Ce grand rassemblement religieux, qui en sera à sa 40e édition, mobilise chaque année des milliers de fidèles musulmans venus de différentes régions du Sénégal, mais également de pays voisins tels que la Guinée-Bissau, la Guinée Conakry, la Gambie, le Mali et la Mauritanie. Au regard de l’ampleur attendue de la mobilisation, les organisateurs ont insisté sur la nécessité d’une coordination renforcée entre les services de l’État, les forces de défense et de sécurité, les services de santé et les opérateurs de télécommunications.



« La Ziarra de Madinatoul Houda ne se limite pas à un simple événement religieux. C’est un moment fort de communion, de prières intenses, de renforcement de la cohésion nationale et de fraternité entre les musulmans de la sous-région et ceux établis à l’étranger », a déclaré un membre du comité d’organisation. Selon lui, la couverture médiatique devra également être renforcée afin de mieux valoriser la portée spirituelle et sociale de ce grand rendez-vous du calendrier religieux dans le Fouladou.



Lors de la rencontre, les autorités administratives ont salué l’engagement du comité d’organisation et ont réaffirmé la disponibilité de l’État à accompagner la réussite de l’événement, dans un esprit de concertation et d’anticipation. Elles ont invité l’ensemble des acteurs impliqués — collectivités territoriales, services techniques, leaders religieux, organisations communautaires et populations — à s’approprier l’organisation pour garantir un accueil digne des pèlerins et un déroulement paisible de la Ziarra.



En attendant février 2026, le compte à rebours est donc lancé à Madinatoul Houda, où ferveur religieuse, hospitalité et unité islamique seront une nouvelle fois au cœur de la célébration de la Ziarra du Khalife du Fouladou.