Ziguinchor : 5000 jeunes formés en leadership

“Nous avons formé, à ce jour, plus de 5.000 jeunes de la région de Ziguinchor en leadership de développement communautaire. Et ces jeunes sont en train d’impacter positivement dans leurs collectivités territoriales”, a déclaré Alain Sinaï Diatta, responsable du développement politique des jeunes pour le compte de “Feed the futur Sénégal”. Cette formation en leadership de développement communautaire dédiés à ces jeunes est selon l'association Declic pour contribuer au développement de compétences au sein des collectivités territoriales. Cette formation de plus 5000 jeunes de la capitale du Sud a coïncidé avec la journée internationale de la jeunesse.



Dans son intervention, monsieur Diatta est revenu sur l'importance de ces types de formations offerts au jeunes. "Notre mission, c’est de relever le défi du leadership pour le bien commun à travers des approches inclusives qui nous permettent de développer les compétences des jeunes au niveau communautaire”, a-t-il indiqué.



“Nous accompagnons les jeunes de la Casamance à travers des activités communautaires qui leur permettent de développer des actions dans leurs sphères. Aujourd’hui, nous avons 1.000 volontaires appelés volontaires intercommunautaires de proximité”, a conclu monsieur Diatta.