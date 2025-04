Changements climatiques : l’Amicale des anciens de William Ponty alerte sur l’urgence d’agir pour préserver l’eau

L’Amicale des Anciens Élèves de l’École Normale William Ponty (AAENWP) a tenu, ce samedi 12 avril 2025, sa troisième conférence annuelle à l’amphithéâtre Kocc Barma Fall de la FASTEF, sous le thème : « Les changements climatiques et leurs impacts sur l’eau ». Un panel à forte tonalité d’alerte écologique et d’engagement citoyen, au cours duquel les anciens normaliens ont appelé à une mobilisation collective face à la crise climatique.



Dès l’ouverture, le président de l’amicale, le professeur Modou Ndiaye, a rappelé la gravité de la situation. « L’humanité s’achemine irréversiblement vers une catastrophe », a-t-il déclaré, avant de fustiger l’attitude des grandes puissances industrielles. « Cela se passe dans un contexte d’indifférence et de cynisme des grands pays industriels et pétroliers, pourtant responsables d’une telle situation », a-t-il ajouté.



Selon lui, malgré les appels des experts à une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre, « ces pays continuent de privilégier les énergies fossiles jusqu’à des horizons trop lointains, tels que 2035 pour le charbon et 2050 ou 2060 pour le gaz et le pétrole ». Des délais qui, à l’en croire, « risquent de compromettre les objectifs climatiques essentiels, mettant en péril la survie même de l’humanité ».



Face à cette inaction à l’échelle internationale, l’AAENWP prône des solutions locales. « Il est impératif d’agir concrètement et de former les populations à des comportements résilients », a affirmé M. Ndiaye, appelant à une implication renforcée des autorités locales, des écoles et des associations dans les efforts de reboisement et de sensibilisation.

L’amicale recommande notamment de « verdir les cours d’école pour offrir aux élèves un environnement d’apprentissage serein, à l’abri de la chaleur excessive ».



Elle encourage également les étudiants à s’impliquer dans des campagnes de reforestation dans le cadre des vacances citoyennes. Dans cet esprit, l’Amicale a décerné trois distinctions d’honneur à des structures exemplaires : L’école élémentaire Nafissatou Niang, représentée par son directeur Abdoulaye Niang, pour ses efforts de verdissement ; La mairie de Mermoz Sacré-Cœur, représentée par Ousmane Samb, également président de l’Association des Écos-Maires africains ; L’association « Les Amis de la Nature », représentée par Cheikh Moussa Camara.



« Ces distinctions ont une haute valeur symbolique de reconnaissance de leurs efforts remarquables en faveur de la nature, ou tout simplement en faveur de la vie », a déclaré le président de l’Amicale.



L’événement a bénéficié du soutien du ministère de l’Environnement, dont la présence a été saluée, ainsi que de la FASTEF qui a accueilli les travaux. « Nous saluons l’engagement de l’État sénégalais en matière de développement durable, notamment l’expérience prometteuse des villes durables à Diamniadio et l’option pour des transports à faible empreinte carbone », a conclu M. Ndiaye.