Sénégal : Ousmane Sonko s’insurge contre la mendicité des enfants et annonce des mesures pour y mettre fin

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé son indignation face à l’ampleur de la mendicité au Sénégal. S’exprimant en marge de la randonnée pédestre organisée ce samedi 12 avril 2025 par la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (DPDPE), il a condamné la banalisation et la professionnalisation croissante de ce phénomène, notamment chez les enfants.



« J'ai instruit le Secrétaire général du gouvernement d’intégrer, dans ma communication en Conseil des ministres, un point spécifique sur la mendicité publique. Ce fléau est devenu insoutenable. Il faut l’éradiquer », a-t-il déclaré.



Ousmane Sonko a particulièrement dénoncé l’exploitation des enfants dans la rue : « Ce ne sont pas seulement des enfants qui mendient, mais leur exposition aux carrefours, vêtus de haillons pour tendre la main, est inacceptable. Rien ne peut justifier cela ».



Le chef du gouvernement a également alerté sur une nouvelle forme de mendicité organisée : « La ministre de la Famille et des Solidarités m’a signalé qu’on assiste aujourd’hui à une professionnalisation de la mendicité. On utilise des QR codes pour effectuer des transferts directement aux exploitants, sans passer par l’enfant. C’est inacceptable ».



Ousmane Sonko a conclu en réaffirmant la détermination des autorités à mettre fin à cette pratique : « L’État va agir fermement. Nous ne pouvons tolérer que des enfants soient instrumentalisés pour mendier dans nos rues », a-t-il laissé entendre.