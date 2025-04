CACC - Volleyball (Dames) : La Sococim décroche enfin une victoire et termine à la 15e place

La Sococim a réalisé une bonne opération ce samedi, lors de son dernier match du Championnat d'Afrique des Clubs Champions de Volleyball féminin.



Les championnes du Sénégal ont réussi à prendre nettement le dessus sur les Botwanaises de Spiking Stars par trois sets à zéro. Une victoire qui permet à la formation sénégalaise de boucler cette compétition en beauté.



Ainsi, les filles du coach Babacar Niang terminent à la 15e place et leurs adversaires du jour sont classées 16e position. Ce tournoi est loin d'être parfait pour la Sococim qui a connu un bilan de cinq revers pour une seule victoire et doit tirer beaucoup d'enseignements en vue des prochaines échéances malgré l'absence de soutien de la part des autorités fédérales et étatiques.