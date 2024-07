Ziguinchor : Des ex-détenus mettent sur pied une organisation de défense des droits des prisonniers

Une organisation qui œuvre pour la défense des droits des prisonniers a été mise en place par d'anciens détenus de la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor.



Les initiateurs affirment vouloir « atténuer les souffrances des prisonniers de la prison de Ziguinchor en particulier, et celles du Sénégal d’une manière générale. Nous ambitionnons, à travers notre organisation d’assistance juridique et judiciaire, d’assister tous les justiciables sénégalais ».



Les membres de cette organisation, qui avaient effectué un séjour à la MAC de Ziguinchor, sont conscients qu’il y a beaucoup de problèmes au sein des prisons. « C’est fort de ce constat que nous avons pris l’initiative de mettre en place cette organisation à but non lucratif », a fait savoir Amadou Tom Modj, responsable de FRAPP France Dégage à Ziguinchor, dans les colonnes de [nom du journal à ajouter.



L'ancien pensionnaire de la MAC poursuit en déclarant : « Au-delà de notre mission, nous allons aussi diagnostiquer les problèmes que nous rencontrons au quotidien dans notre société, que ce soit dans nos foyers, les institutions, les hôpitaux, pour essayer de voir comment apporter notre contribution à la résolution de ces différents problèmes ».