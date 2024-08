Ziguinchor : des mines antipersonnel découvertes à Niassya

Des mines antipersonnel ont été découvertes hier jeudi, 1er août 2024, au village de Katouré, à Niassya, dans le département de Ziguinchor (sud) et une autre entre Djilinkine et Silinkine, deux localités situées dans le nord-Sindian, à Bignona.



« A l’annonce de ces deux découvertes, les équipes de Mines Advisory Group (MAG) et Handicap International (HI) se sont immédiatement mobilisés pour rallier ces lieux », informe L’Observateur.



Des sources qui se sont confiées au journal, rapportent que « ces mines antipersonnel ont été déterrées par les eaux des fortes pluies qui mouillent depuis quelques jours cette partie sud du pays. Ce phénomène est fréquent dans les zones affectées par les fortes pluies, où les mines peuvent être remises à la surface et ramassées par les communautés locales ».



Pour assurer la sécurité des populations, Handicap International, mandaté par le Centre National d’Appui aux Mines et aux autres explosifs (CNAMS), va procéder ce vendredi à la destruction de ces engins de la mort qui ont fait aujourd’hui 670 victimes en Casamance.