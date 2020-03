Ziguinchor : la famille du cas confirmé au coronavirus mise en quarantaine, 36 contacts suivis dont 3 à haut risque

Ziguinchor, ville située au sud du Sénégal, a enregistré samedi, son premier cas confirmé du coronavirus, un Sénégalais de 73 ans, revenu de la France le 14 mars dernier. Sa famille a été mise en quarantaine et les 36 contacts qu’il a eus, sont en train d’être suivis par le personnel médical.



« C’est un cas qui est importé parce que le malade vient d’une zone qui est touchée par l’épidémie. Nous nous sommes rendus au domicile du cas et nous avons listé toutes les personnes contactes. Le patient est arrivé le 14 mars, le 15 (mars) il a séjourné à Kaolack et le 16 (mars) il est venu à Ziguinchor », a expliqué le médecin chef de région, le lieutenant, Colonel, Mawdo Malick Diop.



Face à la presse ce dimanche, il a rassuré que «en ce qui concerne la région de Ziguinchor, on a même tracé son itinéraire et c’est qui nous a amené à avoir les 36 contacts. Et des prélèvements ont été effectués sur trois contacts à haut risque ». Non sans souligner que « sa maison a été mise en quarantaine ».



Le Comité régional de lutte contre le coronavirus appelle les populations de la zone à signaler toutes personnes revenues récemment de l’étranger pour limiter la propagation du virus. Parce que, a-t-il avancé : « si nous testons et prenons en charge les cas précocement, on pourra prendre en charge de façon sûre la transmission de ce virus au niveau communautaire».