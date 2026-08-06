Modernisation hospitalière : le Sénégal investit plus de 2,5 milliards FCFA dans la toxicologie et la maintenance biomédicale

Le ministreL de la Santé et de l’Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, a présidé ce mardi 5 août 2026 au Centre national Anti-Poison de l’Hôpital de Fann la cérémonie d'inauguration du Laboratoire de toxicologie et de pharmacologie clinique. Cette mise en service s'accompagne de la livraison d'équipements mobiles de pointe financés avec le soutien de la Banque mondiale.





Réhabilitée et équipée pour un montant total de 1,6 milliard de francs CFA, cette structure rénovée marque une avancée stratégique pour le système de santé national. Le nouveau laboratoire permettra d’améliorer significativement le diagnostic des intoxications aiguës, tout en renforçant l’expertise médico-légale, les capacités de contrôle antidopage, la recherche médicale et la veille sanitaire sur l'ensemble du territoire.





La cérémonie s'est également accompagnée de la remise officielle de deux véhicules spécialisés, représentant un investissement additionnel de plus de 965 millions de FCFA. La flotte médicale s'enrichit ainsi d'un laboratoire mobile attribué à l’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique pour le contrôle de terrain, ainsi que d'un camion-atelier de maintenance biomédicale affecté à la Direction des Équipements et de la Maintenance.



Soutenues techniquement et financièrement par la Banque mondiale, ces nouvelles acquisitions visent à pérenniser le parc d'équipements hospitaliers et à renforcer la souveraineté sanitaire du pays.