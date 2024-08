Ziguinchor : le musée national mémorial Le JOOLA sera inauguré le 26 septembre 2024

Le musée mémorial national « Le Joola », à Ziguinchor (sud) construit sur les rives du fleuve Casamance, sera inauguré le 26 septembre prochain, à l’occasion de la 22ème anniversaire du naufrage du bateau le Joola survenu en 2002. L’annonce a été faite par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye ce lundi en marge d’une séance de travail tenue avec le comité scientifique du musée-mémorial national ”Le Joola” en perspective de la 22ème commémoration du naufrage dudit bateau.



« Nous comptons, à partir de la 22ème commémoration du naufrage du bateau Le Joola, procéder à la mise en service du musée mémorial national Le Joola. Cette date symbolisera l’étape de lancement officiel des activités de l'édifice, », a-t-elle dit.



« À la suite de la réception technique du musée mémorial national Le Joola en juillet dernier, nous avons jugé nécessaire de venir constater de visu ce qui a été réalisé jusque-là avant de nous projeter dans la commémoration », a expliqué la ministre.



Cet édifice, attendu depuis longtemps par les familles des victimes, a pour vocation de préserver la mémoire de cet événement tragique dans l’histoire du Sénégal et de la navigation maritime internationale, rapporte l’APS.



A noté que les travaux du musée-mémorial national ”Le Joola” avaient été lancés le 20 décembre 2019, à Ziguinchor. Le coût de cette infrastructure, longtemps réclamée par les familles des victimes et rescapés du naufrage du bateau, est évalué à trois milliards de francs CFA. Au total, 1.863 personnes ont péri dans le naufrage du bateau “Le Joola”, survenu dans la nuit du 26 au 27 septembre 2002, au large des côtes gambiennes. Seuls 63 rescapés ont été dénombrés, selon un bilan officiel publié après ce drame considéré comme l’une des plus grandes catastrophes maritimes civiles au monde.