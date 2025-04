Ziguinchor : les agents de l’hôpital régional en grève de 48 heures à compter de ce jeudi

Le système sanitaire du Centre hospitalier régional de Ziguinchor sera paralysé les jeudi 17 et vendredi 18 avril. En cause : l’indifférence du directeur de l’établissement face à certains points soulevés par le personnel.



Après avoir déposé un préavis de grève depuis le 10 février 2025, le Syndicat des travailleurs de la santé (Syntras), section du Centre hospitalier régional de Ziguinchor, passe à l’action en lançant une grève de 48 heures pour exiger du directeur la satisfaction de leurs doléances.



Selon Seneweb, la plateforme revendicative comporte 28 points touchant à la fois le personnel et le fonctionnement de la structure sanitaire. L'organisation syndicale affirme avoir soumis quatre plans d’action, restés sans réponse de la direction de l’établissement. C’est pourquoi les membres du syndicat ont décidé d’observer une grève générale de 48 heures, à compter du jeudi 17 avril à 8 heures.