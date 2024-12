Ziguinchor : trois individus arrêtés et déférés pour trafic d'ecstasy

Les autorités de Ziguinchor (dans le Sud) ont mis fin à un réseau présumé de trafic de drogue après l'arrestation de trois individus dans le cadre d'une opération menée par la section de recherche du commissariat urbain. Ces derniers, impliqués dans le trafic de la drogue connue sous le nom de « Volet » ou « Ecstasy », ont été déférés. Les suspects sont Ibrahima Dabo alias « Solo », agent de recouvrement au Crédit mutuel du Sénégal (CMS) et résident du quartier Boucotte Nord, El Hadj Barka Touré, étudiant à Ziguinchor, et Omar Ba, conducteur de moto « Jakarta » domicilié au quartier Peyrissac.



Selon Libération, l'enquête a été lancée suite à un renseignement qui a permis de démanteler un vaste réseau de trafic dans le quartier de Goumel, en périphérie de Ziguinchor. Après avoir effectué plusieurs repérages, les enquêteurs ont décidé d'envoyer un « éclaireur » passer une commande de drogue auprès de l'un des suspects, Omar Ba. Au moment où ce dernier livrait la commande de deux comprimés d'Ectasy, il a été interpellé sur-le-champ.



Embarqué dans un véhicule de police, Omar Ba a été conduit au commissariat pour une audition. Interrogé, il a révélé les identités des autres membres du réseau á savoir Ibrahima Dabo et El Hadj Barka Touré, qui ont également été arrêtés.



L'enquête se poursuit pour démanteler complètement le trafic et identifier d'éventuels autres complices.