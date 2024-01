Ziguinchor : une élève grièvement agressée par ses camarades de classe

Samedi dernier, une élève du collège privé «Académie Platon » a subi la furie de ses camarades classe qui l'ont agressée avant de lacérer son visage à l'aide de lames. Les mis en cause se nomment A. Ndiaye, chef du gang, Al. Ndiaye, A. Sène, A. Cécile et A. 0. Diallo. Elles se sont toutes ruées sur N. Coly avant de la battre violemment et lacéré son visage, rapporte Libération.



La cheffe du gang, A. Ndiaye qui serait une habituée des faits, est présentement entre les mains du commissariat de Ziguinchor pour les besoins de l'enquête, renseigne le journal.



Qui souligne que les autorités académiques informées, vont prendre des mesures pour que de tels actes graves ne puissent plus se reproduire dans les établissements publics et privés de la région sud.