« 1316 cas d’accidents de travail déclarés au Sénégal en 2024 », (inspecteur du travail)

En 2024, 1 316 cas d’accidents de travail ont été déclarés au Sénégal, selon les dernières statistiques officielles. « Toutefois, ce chiffre ne reflète qu’une partie de la réalité, car environ 97 % des travailleurs évoluent dans le secteur informel, échappant ainsi à toute couverture sociale en cas d’accident », a confié Ndéné Ndao, inspecteur du travail au micro de L’Observateur.



Le Code de sécurité sociale, en son article 33, définit l’accident de travail comme tout incident survenu à un employé par le fait ou à l’occasion de son activité professionnelle. Cette définition inclut également les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de travail ainsi que ceux survenant en mission.



Lorsqu’un accident se produit, l’employeur doit prendre en charge les premiers soins avant de le déclarer à la Caisse de sécurité sociale (CSS) et à l’Inspection du travail. Il doit remplir un formulaire disponible en ligne et fournir « une attestation du dernier salaire du salarié, un certificat médical délivré par un médecin traitant. »



Pour les accidents mortels, un rapport d’enquête supplémentaire est établi par l’Inspection du travail, puis transmis à la CSS. Si l’accident est reconnu comme tel, la CSS verse des indemnités journalières pour compenser les pertes de revenu. Cependant, le traitement des dossiers peut prendre plusieurs mois, voire deux ansdans certains cas.



La principale difficulté réside dans l’absence de couverture sociale pour les travailleurs non déclarés, qui représentent 97 % de la population active. Ne bénéficiant d’aucune protection en cas d’accident, ces travailleurs se retrouvent souvent sans recours face aux conséquences financières et médicales.