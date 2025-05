Ziguinchor : la pénurie d’essence pirogue paralyse la pêche artisanale

L’approvisionnement en carburant pour moteurs hors-bord connaît de sérieuses perturbations dans la région de Ziguinchor. Une pénurie d’essence pirogue paralyse actuellement les activités de pêche artisanale, selon l’alerte lancée par Mamadou Diop, coordonnateur du Conseil local de pêche artisanale (CLPA) du département.



« Les pirogues sont là au quai, au niveau de l’ancien bac. Nous attendons que la situation se décante », a-t-il déclaré sur les ondes du Groupe Médias du Sud, déplorant l’immobilisation forcée de nombreuses embarcations, tant au quai principal de Ziguinchor qu’à l’ancien embarcadère.



Face à cette situation préoccupante, il a interpellé les autorités étatiques, appelant le président Bassirou Diomaye Faye à prendre les mesures nécessaires. « On demande au président Diomaye de nous appuyer par rapport à l’essence pour moteurs hors-bord. Il y a d’autres problèmes qui minent le secteur », a-t-il ajouté.



Au-delà du secteur halieutique, la pénurie pourrait avoir un effet domino sur l’ensemble de l’économie locale. En plus de perturber l’approvisionnement en poisson et produits de la mer dans les marchés de la région, elle menace aussi le quotidien des populations insulaires, pour qui la pirogue est le seul moyen de transport vers les chefs-lieux de commune pour leurs démarches administratives et activités commerciales.