Élection du pape Léon XIV : le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le cardinal Robert Prevost

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a salué ce jeudi l’élection du cardinal américain Robert Prevost à la tête de l’Église catholique, sous le nom de Léon XIV. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux officiels, le chef de l’État a exprimé ses « chaleureuses félicitations » au nouveau souverain pontife, tout en formulant des vœux de réussite pour son pontificat.



« À Sa Sainteté Léon XIV et à toute la communauté catholique, je souhaite un Pontificat rempli d’accomplissements et de bénédictions, sous le signe du dialogue inter-religieux, de la paix et de la fraternité humaine », a-t-il écrit.



Le cardinal Robert Prevost à été élu ce jeudi 8 mais par le conclave réuni au Vatican comme le nouveau pape. Il succède à François et devient le 268e évêque de Rome.