Tchad: 10 ans de prison ferme requis contre Youssouf Boy, l'ancien directeur de cabinet du président

Au Tchad, 10 ans de prison ferme ont été requis par le ministère public contre Idriss Youssouf Boy. L’ancien ministre et directeur de cabinet du président tchadien, Mahamat Idriss Déby, est accusé de corruption passive et abus de fonction dans une affaire de plusieurs milliards de francs CFA. L'homme d’affaires, About Hachim Bouder, qui avait initialement porté plainte contre Idris Youssouf Boy pour escroquerie, risque lui aussi 10 ans de prison. Cette fois pour corruption active.

Rfi

