« 34 CDI ont été signés à l’AIBD le jour de la cérémonie de prestation de serment de Bassirou Diomaye Faye », (Malik Ndiaye)

Le ministre des transports a soulevé la question des problèmes à l’AIBD « une société qui doit avoir maximum 300 personnes et qu’on y embauche 1100 personnes. Cette société ne sera pas rentable et ne peut pas assurer le développement attendu. Les conséquences sont que les fins du mois, ils envoient des lettres à l'Etat pour payer les salaires pour des sociétés qui doivent assurer cela eux même. Car ils ont des budgets. J’ai entendu le même problème concernant ANASER ce matin. Chaque mois, je me comporte comme un avocat pour qu’on paie les salaires alors qu’on a voté un budget pour eux taillé sur mesure au nombre d’employés dont a besoin cette agences. S’ils sont doubles ou triples le budget ne suffira jamais. On va rationaliser tous les services. Le phénomène est dans tous les services. A l’AIBD le jour de prestation de serment du président de la République Bassirou Diomaye Faye, 34 CDI ont été signé. C'est du sabotage.

Il y a un problème de gestion une volonté de gâcher le pays qui a détruit AIBD mais on va apporter des solutions. Concernant air Sénégal, il y a des améliorations qui sont en train d’être apportées. On a arrêté, les lignes aériennes à perte. J’ai vu des gens de mauvaise foi dire qu’on a arrêté la ligne aérienne reliant Sénégal à New York parce qu’on a été menacé par une compagnie américaine qui nous louait des avions. C’est faux. C’est une fausse information.

L’information selon laquelle la compagnie aérienne carlight nous a porté plainte. Et que les Etats Unis ont sorti une décision de justice contre nous motivant l’envoie de négociateurs auprès de l’entreprise américaine n’est pas vrai. Car l’entreprise a affirmé n’avoir jamais intenté une action de justice contre nous. On sait ceux qui sont derrière cet article commandé. On a eu une entente avec eux. On a trouvé des dettes et l’Etat est en train de les payer parce qu’on veut faire revivre Air Sénégal et non en créer une autre.



Ndeye Fatou Touré

