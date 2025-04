Le Sénégal met fin aux importations d’oignon et de pomme de terre "à partir de cette année" (Ministre)

Pour la première fois, le Sénégal a atteint une autosuffisance complète en oignon et en pomme de terre, avec des récoltes dépassant largement la demande locale. En effet, la production de pomme de terre atteint 240 000 tonnes, soit 90 000 tonnes de plus que les besoins annuels du pays (150 000 tonnes). Celle d’oignon devrait s’élever à 450 000 tonnes, pour une demande estimée à 350 000 tonnes.



"Cette année, le Sénégal a enregistré des niveaux de production jamais vus auparavant", a déclaré Serigne Guèye Diop.



Pour éviter le gaspillage et sécuriser les stocks, le gouvernement va désormais se concentrer sur la transformation des excédents et renforcer les capacités de stockage. Cette stratégie permettra d'abord d'éviter les pénuries saisonnières, souvent responsables de flambées des prix. Ensuite, de réduire les pertes post-récolte, notamment le risque de pourriture.



Cette décision marque un tournant pour le Sénégal, qui était régulièrement confronté à des pénuries d’oignon et de pomme de terre, entraînant une hausse des prix pénalisant les ménages. Désormais, le pays compte garantir une autosuffisance durable en ces produits clés, et de mieux maîtriser les prix en limitant la dépendance aux importations.



"L’objectif est d’optimiser la commercialisation tout en protégeant les revenus des agriculteurs et le pouvoir d’achat des Sénégalais", a souligné le ministre.