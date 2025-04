Touba Sam : un accident fait un mort et trois blessés, dont deux graves

Un (1 ) mort et trois (3) blessés dont deux dans un état critique : c’est le bilan de l’accident survenu ce mercredi, 16 avril à Touba Sam, localité située entre Koumpentoum et Malem Niani (est), au environs de 14 heures.



Selon la RFM, qui rapporte l’information, un camion-citerne aurait percuté un camion frigorifique immatriculé au Mali provocant, ce drame.



Toujours d’après la même source, une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Koumpentoum pour déterminer les causes exactes de l’accident.