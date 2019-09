Comme dans la plupart de ses déclarations sur la gestion des ressources naturelles du Sénégal, le rappeur « Thiatt » et membre du mouvement Yen a marre, s'est encore attaqué au président Macky Sall. Il s'exprimait ce vendredi à Dakar, à la fin de la manifestation de la plateforme "Aar Li Nu Book (préserver nos biens communs, en wolofs).



"Quand vous vouliez emprisonner Karim Wade, vous n'avez demandé aucune preuve. Vous avez cherché vos propres inspecteurs, les envoyer en Europe pour vérifier ses comptes en Banque. Vous l'avez enfermé. Quand vous vouliez emprisonner Khalifa Sall, vous avez engagé votre justice pour l'emprisonner. Idem pour Guy Marius Sagna. Maintenant qu'il s'agit de votre frère, vous dites qu'il est innocent. Il est parfait et est le meilleur. C'est trop facile", prévient le rappeur.



Et d'ajouter: « Aliou Sall est un grand voleur. Chaque vendredi, nous allons manifester et personne n'y pourra rien. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sortirons pour défendre les intérêts du Sénégal », a-t-il promis devant quelques centaines de personnes.