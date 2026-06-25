​ Biodiversité : Un nouveau souffle de 765 millions CFA pour la préservation du parc national de Niokolo-Koba

Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) a approuvé 1 258 700 USD environ 765 millions CFA en faveur d’une nouvelle initiative portée par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au Sénégal.



Selon le communiqué de l’UICN, ce projet de 24 mois vise à consolider la préservation du parc national de Niokolo-Koba (PNNK), site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, en mobilisant un cofinancement global de 4 millions de dollars pour renforcer la gestion durable de ce vaste écosystème de 913 000 hectares.



Le programme, exécuté par la Direction des parcs nationaux, se concentrera sur la restauration de 3 000 hectares dégradés et la lutte contre des menaces persistantes telles que le braconnage, les feux de brousse et l'invasion de l'espèce Mimosa pigra.



Au-delà de l'aspect écologique, l'initiative place les communautés locales, et plus spécifiquement les femmes, au cœur de sa stratégie.



Le projet prévoit d'impacter directement 2 000 personnes, dont 1 500 femmes, en misant sur une « gouvernance participative » et le développement de moyens de subsistance durables, garantissant ainsi une approche intégrée entre protection de la biodiversité et développement local.