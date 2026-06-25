Secteur extractif : le Groupe multipartite de l’ITIE valide de nouveaux rapports et fait le point sur ses priorités

Le Groupe multipartite de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) s’est réuni ce 25 juin 2026 afin d’examiner les avancées enregistrées et les priorités à venir dans la gouvernance du secteur extractif au Sénégal.



Dans une note d’information, le Comité national pour la transparence dans les industries extractives (CN-ITIE) indique que les discussions ont porté sur le suivi des activités récentes, la préparation des prochaines échéances, le renforcement de l’engagement des parties prenantes ainsi que les initiatives visant à promouvoir davantage la transparence dans le secteur.



À cette occasion, le président du CN-ITIE, Thialy Faye, est revenu sur son audience avec le président de la République. Il a notamment évoqué le suivi des mesures correctives recommandées dans le cadre de la validation ITIE ainsi que la nécessité de renforcer les ressources budgétaires allouées au Secrétariat national de l’initiative.



La réunion a également permis d’examiner et d’approuver plusieurs documents stratégiques. Parmi eux figurent le rapport relatif aux données du premier semestre 2025 ainsi qu’une analyse consacrée aux paiements sociaux réalisés par les industries extractives sur la période 2021-2024.



Selon le CN-ITIE, ces travaux s’inscrivent dans la dynamique de consolidation de la transparence et de la redevabilité dans la gestion des ressources extractives du pays.