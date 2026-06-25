Dakar Towers : le Sénégal récupère 4 plateaux de bureaux d'une valeur de 15 milliards de FCFA

L’État du Sénégal a obtenu la récupération d’actifs immobiliers estimés à 15 milliards de francs CFA. Cet accord a été conclu avec la société Acci après plusieurs mois de négociations menées par la Société de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa). La Sogepa a annoncé la nouvelle le mercredi, précisant que les discussions avaient débuté en avril 2025.



Le compromis attribue à l’État 4 plateaux de bureaux répartis dans les 2 principales tours du complexe. Ces espaces représentent près de 50 appartements et bureaux, d'une valeur globale de 15 milliards de FCFA. La Sogepa prévoit d'y reloger plusieurs services publics afin de réduire les coûts des locations administratives.



Le projet global comprend 3 immeubles au total. Le complexe se compose de 2 tours de 32 étages et d'un 3e bâtiment de 25 niveaux. Cette opération s'intègre dans le Programme prioritaire de l’immobilier public (Primo). Ce programme utilise les partenariats avec le secteur privé pour optimiser le patrimoine foncier public.



La livraison de l'infrastructure est programmée pour mars 2028. Les bâtiments culmineront à 122 mètres de hauteur dans la capitale. Selon les prévisions de la Sogepa, le chantier et l'exploitation du site vont générer plus de 1 000 emplois directs et indirects.