Les cadres catholiques invités à privilégier l'éthique et l'emploi des jeunes

L’archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, demande aux entrepreneurs catholiques de dépasser la recherche exclusive du profit pour s'orienter vers une économie solidaire. Le religieux s'est exprimé jeudi lors d'un forum de l'Association des dirigeants entrepreneurs et cadres catholiques du Sénégal (ADECCS), selon les propos rapportés lors de cet événement. Cette rencontre portait sur la souveraineté économique et l'emploi des jeunes.



Pour l'archevêque, la création d'entreprises et d'emplois constitue le principal moyen d'intégrer la solidarité dans l'économie. Il affirme que l'accès au travail permet de lutter contre la pauvreté. Selon lui, le chômage expose directement la jeunesse à la précarité, aux addictions et à la violence.



Mgr André Guèye rappelle que le profit doit servir à humaniser le marché et la société. Il s'appuie sur la doctrine de l'Église pour inviter les fidèles laïcs à s'engager pleinement dans la société.



Le prélat reconnaît que l'Église sénégalaise doit renforcer ses actions sur le plan strictement économique. Il salue les initiatives existantes mais appelle à créer des entreprises plus fortes. Enfin, l'archevêque lie la paix durable à la justice sociale. Cette justice passe par la formation éthique des jeunes et leur accès digne au marché du travail.