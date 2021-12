​ Diamaguene Sicap Mbao: une fillette de 6 ans enlevée et violée dans un bar

Une fillette de 6 ans environ a été enlevée à Diamaguene Sicap Mbao, entraînée dans un bar et violée sous les escaliers par un ivrogne non identifié et en fuite. Elle a été trouvée nuitamment sous les escaliers d’un célèbre bar du quartier. En effet, elle a été kidnappée dans la rue, avant d’être traînée de force dans le lieu de détente puis sauvagement violée.



La jeune fille était partie cette nuit-là faire une commission pour sa maman à la boutique du coin. Mais chemin faisant, elle croise devant le portail d’un bar un individu, qui l’interpelle et feint de lui parler. Mais à peine arrivée au seuil dudit bar, elle est vite interceptée par le jeune homme qui profite de la pénombre ambiante au rez-de-chaussée et se retire à pas furtifs sous les escaliers et abuse d’elle. Les sanglots de la fille sont noyés par le brouhaha dans le bar. Le maniaque sexuel abandonne dans la cour la pauvre qui saigne et éprouve toutes les peines du monde à se relever.



Les flics du nouveau commissariat de Diamaguene Sicap Mbao ont lancé la chasse pour retrouver le violeur jusque-là non identifié, livre « Les Echos ».