​ Pétrole et gaz : L'ancien DG de PETROSEN, Alioune Guèye étrille le « pragmatisme » du nouveau gouvernement

Dans une tribune incisive, l’ancien Directeur Général de PETROSEN Holding SA, Alioune Guèye monte au front après la sortie du ministre de l'Énergie et du Pétrole, Abdourahamane Diouf, qualifiant l'ancienne ligne souverainiste du gouvernement de « populiste ».



L'ex-patron de la compagnie nationale s'insurge contre ce qu'il qualifie de « légèreté » politique, estimant que « l'adversité politique » ne vaut pas la peine de « saboter les énormes progrès faits dans ce secteur ». Selon lui, ce revirement public en pleine négociation équivaut à livrer une information cruciale aux multinationales.



S'appuyant sur son expérience, l'ancien DG affirme que les compagnies pétrolières internationales ne sont jamais froissées par un ton ferme, car « ce n'est pas ce qui les intéresse » face aux chiffres et aux clauses.



Au contraire, il soutient que « ce ne sont pas nos exigences qui font fuir les compagnies, c'est notre incohérence qui les fait patienter », pointant du doigt les divisions internes de l'État qui poussent les investisseurs à « attendre de voir lequel des deux l'emportera » entre les différents camps.



Alioune Guèye défend le bilan de l'ancienne méthode qu'il juge pragmatique et victorieuse, rappelant qu'en avril 2026, l'État a récupéré « plus de 20 Tcf de gaz récupérable » et une licence pour la compagnie nationale « sans aucune contrepartie financière, sans procès, sans arbitrage ».



Concluant sur un ton percutant, il met en garde l'exécutif : « La souveraineté sans nom, c'est un slogan. Le pragmatisme sans ngor, c'est une capitulation qu'on n'ose pas nommer. »