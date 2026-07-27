Sédhiou : une plainte de harcèlement sexuel mène à une filière présumée d’homosexuels

Le procureur de la République, près le tribunal de la grande instance de Sédhiou, a saisi le commissariat pour une enquête relative à la plainte formulée par D. Sané, 26 ans et commerçant habitant au quartier Santassou, le 16 juillet 2026. Accusant Mohamadou L. F. de chantage sexuel, le plaignant a déclaré lors de son interrogation qu’au mois de décembre 2025, il aurait demandé à ce dernier une faveur, à savoir un prêt de 50 000 Fcfa. De ce fait, en retour, M. L. F. lui aurait réclamé d’entretenir des rapports sexuels en échange de cette somme, chose qu’il aurait refusé. Cependant, malgré cela, l’accusait continuerait toujours à le harceler.



Mohamadou L. F., 33 ans se disant vendeur de « café-Touba », domicilié au quartier de Mansacounda de Sédhiou n’a pas nié les faits et a déclaré être séropositive et sous traitement au centre de santé de Sédhiou lors de sa convocation et sa soumission à une interrogation.



Il aurait également reconnu faire partir d’un réseau actif sur l’étendue du territoire, soupçonnée d’actes contre nature et de transmission volontaire du VIH, selon SeneNews. Mohamadou L. F. aurait aussi affirmé être en couple avec un dénommé Fodé B. M. (31ans, tailleur), habitant au quartier Julescounda. Suite à son interrogation sur procès-verbal, ce dernier a nié les faits.



Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue sur instruction du parquet et l’enquête suit son cours.