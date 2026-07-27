Gironde /France: le Sénégal active une cellule d’urgence pour ses ressortissants face aux incendies

Le Consulat général du Sénégal à Bordeaux met en place un dispositif d’assistance pour les Sénégalais touchés par les feux de forêt dans le Sud-Ouest de la France. L'annonce a été faite ce lundi par la représentation diplomatique.



Cette cellule d’écoute, de veille et d'aide est créée en collaboration avec l’Union des travailleurs sénégalais de France (UTSF). Sa mission principale consiste à recenser les personnes en situation de détresse. Elle doit aussi orienter les sinistrés et leur apporter un accompagnement adapté.



Les incendies ravagent la Gironde et les Landes depuis le 22 juillet. Le bilan provisoire des secours fait état de 42 000 hectares de végétation brûlés. Plus de 220 000 personnes ont déjà été évacuées des zones menacées.



Face à ce désastre, le Consulat général a exprimé sa solidarité aux victimes. La diplomatie sénégalaise adresse ses pensées aux sinistrés, à leurs proches et aux équipes de secours mobilisées sur le terrain.