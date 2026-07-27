Marché Kermel : La dure bataille des fleuristes face aux caprices de la météo

Au marché Kermel, dans le quartier du Plateau à Dakar, les vendeurs de plantes et de fleurs poursuivent leur activité malgré les aléas de la météo. Si la pluie peut être bénéfique pour certaines espèces, le vent, lui, représente une véritable source de pertes.



Parmi les vendeurs rencontrés sur place, Coly Seck propose plusieurs variétés de plantes décoratives. Dracaena, Coleus, Ficus, cactus, palmiers, Sansevieria, plantes aromatiques et plantes fleuries composent notamment son offre.



Pour le vendeur, la pluie n'a pas le même effet sur toutes les plantes. Si elle favorise la croissance de la majorité d'entre elles, les plantes aromatiques y sont particulièrement vulnérables. « La pluie n'a d'impact que sur les plantes aromatiques. Elle les détruit, mais pour le reste, elle a un bon impact », affirme-t-il.



Le vent constitue toutefois une difficulté bien plus importante. Les pots peuvent être renversés et les plantes endommagées. « Quand il y a du vent, on subit beaucoup de pertes », déplore-t-il.



Malgré ces difficultés liées aux conditions météorologiques, les ventes restent satisfaisantes. « En ce moment, les ventes marchent très bien. Les gens viennent acheter et ça fait plaisir », se réjouit Coly Seck.



A quelque pas de là, Aminata Fall, fleuriste, fait également face aux contraintes liées aux intempéries. Elle explique que la pluie et surtout le vent peuvent endommager certaines fleurs et compliquer leur conservation. Les fleurs les plus fragiles doivent être davantage protégées afin d'éviter qu'elles ne soient abîmées. « Quand il pleut beaucoup ou qu'il y a du vent, il faut déplacer certaines fleurs et les mettre à l'abri. Le vent peut les faire tomber et abîmer les pétales », explique-t-elle.



Pour elle, la météo peut également avoir un effet sur la clientèle. Les jours de fortes pluies, les déplacements sont moins faciles et certains clients reportent leurs achats. Malgré cela, la demande pour les fleurs et les plantes reste présente, notamment pour la décoration et les occasions particulières.



Entre les plantes et les fleurs, les vendeurs doivent ainsi composer avec une météo parfois imprévisible. Si la pluie peut favoriser certaines plantes, le vent reste l'un des principaux ennemis de ces commerçants, contraints de protéger leur marchandise pour limiter les pertes.