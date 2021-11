​ Viol de Miss Sénégal 2020: l’AJS encourage les victimes à dénoncer et à ester en justice

L’Association des juristes sénégalais (AJS) dénonce l’affaire relative au viol de Miss Sénégal 2020. Les femmes juristes qui déplorent également les propos tenus par Amina Badiane la présidente du comité d’organisation Miss Sénégal encourage les victimes à dénoncer, mais à ester en justice. Elles comptent apporter leur soutient à Ndeye Fatima Dione.



« Naturellement, ça va être une position d’indignation. Pour nous, il faudrait qu’on ne parle plus de viol au Sénégal. Et qu’il ait moins de cas de violence pour éradiquer ce fléau. Alors on s’indignait plus sur la question de la banalisation du viol. Si on se rapporte à ce qui a été rapporté sur les réseaux sociaux, la déclaration du comité de Miss Sénégal. Nous pensons qu’il faut aller à encourager les victimes à dénoncer, mais à ester en justice », a déclaré Zaïnab Kane, secrétaire général de l’AJS.



Selon elle, « l’AJS manifeste sa compassion et son soutien à toutes les victimes de viol, précisément à la miss Sénégal 2020 ». Poursuivant ses propos, Zaïnab Kane au micro de la RFM ajoute : « Prochainement, l’Association va se prononcer sur les actions que nous ferons au cadre des séjours d’activisme contre les violences basé sur le genre que nous démarrons ce jeudi 25 novembre ».