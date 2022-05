​37 ans du Daande Lenol: Baaba Maal convoque le monde et la diaspora à Zénith

L’artiste sénégalais El Hadj Baaba Maal, le "Roi du Yella", a fait face à la presse, samedi lors de son ‘’show kiz’’ pour parler de son événement qui se produira le 28 mai 2022 en France, sur la scène du Zénith. Ce spectacle s’inscrit dans le cadre de sa tournée européenne et de la rencontre avec la diaspora noire basée en France. Connu pour son engagement pour l’Afrique, le lead vocal du groupe Daandé Lenol travaille pour la reforestation, le changement climatique, mais œuvre pour la paix et la cohésion sociale du continent africain.



« Comme chaque année, nous offrons un spectacle inédit à nos compatriotes africains de l’Occident, dans le but de raffermir les liens au sein de la communauté africaine. Nous n’allons pas célébrer ces 37 ans dans une localité. Nous allons vers le monde. C’est de la musique, mais aussi des actions que le Daandé Lenol veut mettre en œuvre pour que les populations puissent comprendre le rôle de l’orchestre qui est la voix du peuple, qui est au service du peuple », a déclaré Baaba Maal.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Le Zénith sera pour moi une façon de remercier mes partenaires. J’ai mis sur place le mouvement qui est devenu une fondation qui soutient beaucoup les initiatives dans le Fouta et dans le Sénégal, et même va s’élargir dans la sous-région ».



Interpellé sur la paix en Casamance, le "Roi du Yella" soutient que le sud du pays est une référence pour le Sénégal. « La Casamance a tout donné au Sénégal. Nous devons avoir une oreille, des yeux, une écoute, un cœur qui souhaite la paix en Casamance. Parce que c’est une référence pour le Sénégal. Nous avons vu tout récemment Sadio Mané, qui nous a gratifiés de beaucoup de bonheur, nous avons Aliou Cissé et beaucoup d’autres personnes. Je ne peux ne pas sentir de la peine, si la Casamance est touchée », affirme le chanteur.



Pour lui, tout problème se termine autour d’une table. Avant de noter qu’il sera toujours là, « pour élever la voix, prier pour que la paix revienne partout dans le monde, à plus forte raison dans mon pays et dans une région comme la Casamance ».



Sur l’engagement politique, le chanteur note que seul Dieu sait ce que l’avenir nous réserve. « Est-ce que Baaba Maal a des ambitions politiques, je ne sais pas trop, mais on ne dira jamais jamais. L’engagement peut venir de partout ».