Guerre Israël-Iran: Trump appelle Téhéran à une «capitulation sans conditions»

Ce qu'il faut retenir : ► Après une nouvelle nuit de frappes Israël et l'Iran se sont de nouveau attaqués mardi alors que les affrontements entre les deux pays ne montrent aucun signe d'apaisement. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un haut commandant des Gardiens de la révolution, Ali Shadmani. Tandis que Téhéran dit avoir notamment touché deux centres du renseignement israélien.



► Les Etats-Unis « savent exactement où se cache le soi-disant "guide suprême" iranien », l'ayatollah Khamenei, a affirmé mardi Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, avant de préciser qu'ils ne comptaient pas « l'éliminer (le tuer!), du moins pour le moment ». Donald Trump a par ailleurs exigé une « CAPITULATION SANS CONDITIONS » de l'Iran



► Au moins 224 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, a rapporté le ministère de la Santé, et plus d'un millier de blessés, a annoncé dimanche le ministère iranien de la Santé. Côté israélien, 24 morts et des centaines de blessés sont à déplorer depuis vendredi, selon les autorités.



19h25 : 21 pays dont 11 africains appellent à une désescalade



Dans un communiqué, ce mardi 17 juin, une vingtaine de pays, dont onze d’Afrique, comme l'Égypte, l'Algérie, le Tchad, la Gambie, aux côtés du Pakistan, de la Turquie et des pays du Golfe, appellent à une désescalade et au retour de la diplomatie au Moyen-Orient. Ils exigent la création d'une « zone exempte d'armes nucléaires » dans la région. Cette initiative intervient au cinquième jour d'une escalade militaire entre Israël et l'Iran, avec le risque d'extension du conflit dans toute la région.