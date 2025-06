Accord bilatéral: les pêcheurs sénégalais autorisés à opérer en Guinée-Bissau

Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont relancé leur partenariat dans le domaine de la pêche artisanale. Un nouveau protocole d’application de la convention bilatérale entre les deux pays a été signé ce jour à Bissau, entre le ministre sénégalais des Pêches, Dr Fatou Diouf, et son homologue bissau-guinéen, Mário Musante da Silva Loureiro.



« C’est fait. Désormais, nos pêcheurs peuvent aller pêcher en Guinée-Bissau sans courir aucun risque », a annoncé la ministre sénégalaise, ce mardi, à l’issue de la cérémonie.



Ce protocole, qui encadre les conditions d’accès des pêcheurs sénégalais aux eaux bissau-guinéennes, marque une volonté commune de relancer la coopération halieutique sous-régionale, longtemps suspendue. Il intègre, selon les deux parties, des dispositifs innovants, notamment pour renforcer la pêche artisanale, mais aussi pour garantir la sécurité, la durabilité des ressources et le développement local.



« Cet accord incarne une volonté commune de relancer notre partenariat dans le domaine de la pêche maritime, notamment artisanale », a souligné Dr Fatou Diouf. Elle ajoute que l’accord contribue à « renforcer la solidarité et la fraternité entre nos deux peuples, tout en contribuant concrètement à leur développement. »



La ministre s’est dite « particulièrement touchée par l’engagement des experts, du corps diplomatique, des agents du département et de tous les acteurs » ayant contribué à l’aboutissement de cet accord bilatéral.