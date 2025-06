Les avocats de R. Kelly accusent le personnel de sa prison de l'avoir

D'après ces documents versés lundi et mardi, le chanteur se trouvait à l'isolement, dans la prison de Caroline du Nord où il purge sa peine, quand des agents pénitentiaires lui ont ordonné de prendre une "quantité excessive de médicaments", le 12 juin.Le lendemain matin, le chanteur de 58 ans s'est évanoui et a été pris de vertiges."M. Kelly a essayé de se lever, mais il est tombé par terre. Il a rampé jusqu'à la porte de la cellule et a perdu connaissance", assurent ses avocats.Les documents judiciaires indiquent que M. Kelly a été transporté en ambulance à l'hôpital, où il a été soigné pendant deux jours.Interrogé par l'AFP, le Bureau américain des prisons s'est refusé à tout commentaire.Les avocats de M. Kelly avaient déjà déposé précédemment une requête d'urgence en vue d'une détention à domicile de l'artiste, affirmant qu'il avait été la cible d'un complot de meurtre orchestré par les responsables de la prison.Dans leur opposition à cette requête, les représentants du gouvernement américain avaient qualifié ces accusations de "fantaisistes" et "théâtrales".L'artiste, mondialement connu pour son tube "I Believe I Can Fly" et ses 75 millions de disques vendus, avait été condamné en 2022 à 30 ans de prison à New York, pour avoir piloté pendant trois décennies un "système" d'exploitation sexuelle de jeunes femmes, dont des adolescentes.Il a de nouveau été condamné par la suite à Chicago pour pédopornographie.