​6 remèdes naturels pour guérir un orgelet rapidement

Comment guérir un orgelet de façon naturelle?



- L'orgelet externe est une inflammation rougeâtre qui se situe au bord de la paupière. Il peut disparaitre en très peu de temps.



- L'orgelet interne est un abcès loin du bord des paupières. Il prend plus de temps à guérir.



L'eau tiède



Faites bouillir de l'eau et laisser refroidir. Lorsque l'eau est légèrement tiède, trempez-y un linge propre et appliquez sur orgelet pendant 10 min.



L’aloe vera



Coupez une feuille d'aloe vera dans le sens de la longueur. Passez un coton-tige dans le gel et appliquez doucement sur l'orgelet et rincez avec de l'eau de rose des de la camomille . Réalisez ce soin matin et soir.



Le thé



Mouillez un sachet de thé avec de l’eau tiède et placez le sachet sur l’orgelet 10 minutes tous les jours jusqu’à ce qu'il disparaisse.



Le persil



Mettez des feuilles de persil frais dans un bol d’eau bouillante. Laissez reposer puis trempez un linge propre dedans sur la zone concernée. Faites ce remède matin et le soir avant le coucher.



La tomate



Contre la douleur, placez une tranche de tomate fraiche sur l'orgelet 5 min, 3 fois par jour.



Le concombre



Mettez une tranche de concombre sur l'orgelet afin de réduire l’inflammation et la douleur.







NB: Evitez de vous toucher le visage et gardez les mains propres.



Il faut éviter de toucher, de presser, de frotter, ni de piquer l’orgelet pour ne pas aggraver l’infection, livre Afriquefemme.