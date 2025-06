Kolda accueille triomphalement Cheikh Tidiane Sabaly

Des Koldois de différentes générations se sont mobilisés ce dimanche 22 juin pour accueillir en grande pompe l’international sénégalais Cheikh Tidiane Sabaly, de retour dans sa ville natale après son éclatante performance face à l’Angleterre. Dans une atmosphère de liesse populaire, jeunes, femmes et adultes ont bravé une chaleur accablante pour célébrer le héros du jour.



Au rythme du "Diambandon", musique traditionnelle locale, accompagnée de sonorités de Kora et de joyeux coups de klaxon, la foule a escorté le joueur de Metz depuis l’entrée de la ville jusqu’à son domicile familial sis au quartier Sare Kemo de Kolda. A cette occasion, les habitants de Kolda ont offert un accueil digne des plus grandes légendes du football.



Face à cette ferveur populaire, le jeune milieu de terrain n’a pu cacher son émotion.

« Je suis fier de voir tout ce monde venir accueillir son fils. Je suis très satisfait de l'accueil. J’ai pas les mots », a-t-il déclaré, la voix nouée, lors d’un point de presse organisé à son domicile.



Auteur du but décisif lors de la victoire historique du Sénégal face à l’Angleterre, Sabaly a évoqué ce moment avec humilité.

« Tout joueur rêve de jouer ce genre de match. On a fait un très bon match. On a montré au monde entier que le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe », a-t-il souligné, visiblement encore porté par l’euphorie du succès



Mais au-delà de la gloire, le jeune international se veut prudent et tourné vers l’avenir

« Je suis en début de carrière. Je n’ai rien fait d’abord. Je sollicite des prières pour ma réussite et pour cette génération », a-t-il confié, appelant à la mobilisation générale de ses concitoyens pour accompagner le parcours de l’équipe nationale.



Ce retour triomphal de Cheikh Tidiane Sabaly à Kolda témoigne non seulement de l’amour des fouladounabhe pour l’un des siens, mais aussi de l’espoir immense que cette jeune génération de Lions suscite au sein de toute une nation.