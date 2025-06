Plus de 700 personnes ont été tuées en Iran depuis le début de la guerre lancée par Israël, selon une ONG

Ce qu'il faut retenir

► Israël estime avoir « déjà retardé d'au moins deux ou trois ans la possibilité » pour l'Iran de disposer de la bombe atomique, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, dans un entretien au journal allemand Bild publié samedi, jugeant le résultat de l'offensive israélienne « très significatif ». Le ministre iranien des Affaires étrangères a, de son côté, affirmé que son pays était prêt à « envisager » un retour à la diplomatie « une fois l'agression [israélienne] stoppée ».► L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont exhorté l'Iran à négocier « sans attendre l'arrêt des frappes » israéliennes, après une rencontre à Genève avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. Les trois pays ont appelé Téhéran à « poursuivre les discussions avec les États-Unis » sur son programme nucléaire.► Donald Trump a de nouveau confirmé vendredi 20 juin qu'il prendrait une décision quant à une éventuelle participation américaine aux frappes lancées par Israël contre l'Iran au cours des deux prochaines semaines, « un maximum », a-t-il précisé. La veille, sa porte-parole avait jugé « substantielle » la possibilité de négociations avec Téhéran.10h45 : Revue de presse : combien de temps durera la guerre en Israël et l'Iran ?Dans la revue de presse de ce neuvième jour de conflit entre Iran et Israël, les médias se demandent si cette guerre est vouée à durer.10h11 : Quatre combattants des gardiens de la révolution tués dans le nord-ouest de l'IranQuatre combattants du Corps des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont été tués dans un centre d'entraînement dans le nord-ouest du pays, a rapporté samedi l'agence de presse Isna. « Quatre personnes sont mortes en martyrs et trois autres ont été blessées lors d'une attaque israélienne contre un camp d'entraînement des gardiens de la révolution à Tabriz », a indiqué Isna. Cette ville est régulièrement bombardée par l'armée israélienne depuis le début du conflit le 13 juin.09h53 : Retour partiel d'Internet en IranSelon NetBlocks, la connectivité internet est « partiellement » revenue en Iran. Le pays était quasi complètement coupé de l'internet mondial depuis le 18 juin. « Les mesures montrent une restauration partielle de la connectivité Internet en Iran après une coupure d'environ 62 heures imposée par le gouvernement ; cependant, le service reste réduit dans certaines zones et la connectivité globale reste inférieure aux niveaux ordinaires », précise cette organisation indépendant spécialisée dans la surveillance de la connectivité internet mondiale.09h37 : Un scientifique nucléaire iranien tué dans une frappe israélienneL'ingénieur nucléaire iranien Isar Tabatabai-Qamsheh et son épouse ont été tués dans une frappe israélienne vendredi, selon l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.09h21 : La Turquie accuse Israël d'entraîner la région vers un « désastre total »« Israël entraîne désormais la région au bord d'un désastre total en attaquant l'Iran, notre voisin », a déclaré le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, au premier jour d'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) à Istanbul. « Il n'y a pas un problème palestinien, libanais, syrien, yéménite ou iranien, mais il y a clairement un problème israélien », a-t-il lancé, appelant à stopper l'« agression sans limites » contre l'Iran. « Nous devons empêcher que la situation ne dégénère en une spirale de violence qui mettrait encore davantage en péril la sécurité régionale et mondiale », a ajouté le ministre turc devant plusieurs dizaines de ses homologues de pays membres de l'OCI.