​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : l’un des deux nouveaux suspects arrêtés s’est marié la semaine dernière

Dans le cadre des enquêtes sur le "scandale homosexuel" qui secoue le Sénégal, la Brigade de recherche de Dakar a procédé à deux nouvelles interpellations entre Dakar et Thies, suite à l’arrestation du journaliste de la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye. L'individu arrêté à Thiès, identifié sous le nom C. A. Gueye se serait empressé de se marier, tout en sachant qu’il est dans le collimateur des gendarmes.



Selon le journal Libération, C. A. Gueye et l’autre suspect arrêtés auraient été testés positifs au VIH.



Pour rappel, le journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, a été arrêté lors de la conférence du procureur de la République, le 17 février 2026, après la découverte de «messages torrides» aux relents amoureux dans les téléphones saisis sur Ibrahima Magib Sène et Cie.



Ces prévenus sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d'autrui, trafic de drogue mais aussi blanchiment de capitaux ».