Supporters sénégalais condamnés : Diomaye «doit demander une grâce» à Mohammed VI (Madiambal Diagne)

Reconnus coupables «d’hooliganisme» lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, 17 supporters sénégalais ont été condamnés, jeudi 19 février, à des peines de prison allant de trois mois à un an ferme par le tribunal de Rabat (Maroc). Pour le journaliste Madiambal Diagne, en fuite en France, le Président Diomaye Faye «doit demander une grâce» au Roi du Maroc, Mohammed VI.



«Il me semble judicieux d’envoyer un émissaire porteur d’un message du Président Diomaye Faye au Roi du Maroc, Mohammed VI (…) Au lendemain des lourdes condamnations infligées par la justice marocaine, il doit demander une grâce pour nos compatriotes», a écrit sur X (anciennement Twitter) Madiambal Diagne.



Cependant, le journaliste estime que «si par extraordinaire» le Maroc refuse d’accorder la grâce aux supporters condamnés, «le Sénégal n’aurait pas d’autres choix que de rappeler son ambassadeur à Rabat», ajoutant qu’il «faut se faire respecter».



En attendant un «acte diplomatique», comme le souhaite Madiambal Diagne, dans le dénouement de cette affaire, les avocats des condamnés ont exprimé leur intention de faire appel de la décision de justice.