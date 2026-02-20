Affaire Pape Cheikh Cissé : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye recouvre la liberté

Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, est autorisé à rejoindre son domicile, ce vendredi 20 février, après une audience avec le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye, qui avait ordonné une délégation judiciaire dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, selon une source proche du dossier.
Pape Birame Bigué Ndiaye avait été arrêté à la suite de la découverte de messages à caractère amoureux et sexuel échangés avec Ibrahima Magib Seck, interpellé la semaine dernière, dans le cadre du scandale homosexuel qui secoue le Sénégal et connu sous le nom de «l’Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie». Le journaliste aurait contesté fermement les faits d’«actes contre nature» qui lui sont reprochés.
Pour l’heure, les raisons exactes de sa libération n’ont pas été communiquées.
