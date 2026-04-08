​Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : la gendarmerie intensifie les arrestations à Thiès et Saly

L’enquête dans l’affaire dite Pape Cheikh Diallo et Cie connaît un nouveau tournant avec une série d’arrestations opérées ces derniers jours à Thiès et sur la Petite Côte, notamment à Saly. Ce dossier, déjà qualifié de tentaculaire, continue de révéler de nouveaux développements au fil des investigations menées par les forces de sécurité.



Ouverte en février 2026 par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar, l’enquête porte sur des faits graves, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux et trafic de drogue. Depuis son déclenchement, elle ne cesse de s’étendre, impliquant un nombre croissant de suspects.



Selon des informations de Libération concordantes, les gendarmes ont procédé à de nouvelles interpellations à Thiès et à Saly. Sur la Petite Côte, la personne arrêtée est présentée comme un présumé partenaire de Pape Cheikh Diallo. Il s’agirait du dixième individu interpellé dans le cadre de cette affaire, preuve de l’ampleur du réseau présumé mis au jour.



Par ailleurs, l’un des suspects, Abdourahamane Diarra Ndiaye, a été placé sous mandat de dépôt. Interpellé à Mbacké, il aurait fourni aux enquêteurs plusieurs éléments concernant sa relation avec une certaine Asse Dione. Sa garde à vue avait été prolongée afin de permettre aux enquêteurs d’approfondir leurs investigations.



Alors que les arrestations se multiplient, les autorités judiciaires et sécuritaires poursuivent leur travail pour faire toute la lumière sur cette affaire aux ramifications complexes.